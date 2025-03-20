Театр режиссера Константина Богомолова выиграл четыре суда против подрядчиков

Театр на Малой Бронной, которым руководит режиссер Константин Богомолов, выиграл четыре суда против подрядчиков. В результате культурному учреждению удалось вернуть более 400 тыс. рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Истец обратился в арбитражный суд. Претензии касались компаний, занимающихся монтажом отопления, производством деревянных изделий, ландшафтным дизайном и изготовлением мыла и моющих средств. Истец настаивал, что компании нарушили договорные обязательства по поставкам оборудования и услуг.

Три иска удовлетворили полностью, еще один частично. С подрядчиков взыскали 401 тыс. 588 рублей.

Ранее сообщалось, что ресторан журналистки Ксении Собчак обязали выплатить 1 млн рублей за использование товарного знака. Предпринимательница доказала, что зарегистрировала его с 2018 года, а заведение ведущей открылось в 2023-м.