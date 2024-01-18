Театр не стал отменять запланированный на 20 января спектакль с участием Руденко, которого задержали с наркотиками

В Театре Российской армии прокомментировали скандал с актером Анатолием Руденко, которого задержали в Москве с наркотиками. В учреждении сообщили, что не станут отменять запланированный на 20 января спектакль с участием артиста.

Комментарий администрации приводит издание «Абзац».

«У нас продан весь зал на этот спектакль, и никаких изменений в афише нет», - рассказали в администрации площадки и подтвердили, что в курсе ситуации.

Там отметили, что Руденко «довольно редко» играл в спектакле «Леди на день», был приглашенным артистом. После случившегося его могут заменить на кого-то из актеров театра.

Руденко поступил на службу в Театр Российской армии по окончании театрального института. Там актер играл в 8 спектаклях.

Напомним, 17 января его задержали в Москве с мефедроном. Наркотики нашли в трусах – они были приклеены на скотч. Как сообщал Telegram-канал SHOT, Руденко со вчерашнего дня находится в полиции. Актер утверждал, что нашел запрещенные вещества во время прогулки с собакой и думал, что это яд для псов. Он планировал выбросить пакетик. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что актеру грозит до 15 лет тюрьмы.