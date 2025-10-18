Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» получил госконтракты на 2,2 млн рублей. Об этом сообщают Telegram-канал «Светский хроник».

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», 70% которого с недавнего времени принадлежит ее сыну Григорию Костюку, регулярно получает госконтракты от бюджетных организаций.

Журналисты выяснили, что 15 октября ООО «ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» получило сразу 4 контракта на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Все они поступили от разных управ Москвы: Дмитровского района, Коптево, Аэропорт и Филимонковского.

За какие именно услуги получена оплата, не уточняется.

Напомним, Надежда Кадышева открыла свой театр в 2005 году в здании бывшего кинотеатра «Эстафета».

