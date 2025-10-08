«Колье за 50 млн и люксовые вещи»: Надежда Кадышева тратит миллионы на роскошь, но забыла о родном внуке

Певица Надежда Кадышева обрела вторую волну популярности — молодежь активно ходит на концерты звезды и записывает ролики под ее песни. Внушительные гонорары артистка предпочитает тратить на дорогие вещи, автомобили, украшения и не видится ни с кем, кроме мужа и сына.

Как рассказал Kp.ru промоутер Евгений Морозов, гонорар Кадышевой и ее коллектива «Золотое кольцо» составляет около 20 млн рублей. Русский фольклор и душевные мелодии очень актуальны, поэтому звезда востребована на городских праздниках.

Одна из самых богатых семей российского шоу-бизнеса живет в четырехкомнатной квартире в Тверском районе Москвы. В свое время роскошная недвижимость досталась Кадышевой от государства. Сейчас апартаменты артистки оценивают в 170 млн рублей. Однако стоимость самого ремонта, включая предметы интерьера, может составлять около 165 млн рублей.

Исполнительница хита «Широка река» рассказывала изданию, что нанимала для отделки интерьеров итальянского дизайнера Онофрио Юкулано. Специалист преобразил квартиру знаменитости до неузнаваемости, а старые часы и два комода расписал сусальным золотом.

Любит народная исполнительница и брендовые вещи. В ее гардеробе немало люксовых брендов: подиумная сумка бренда Louis Vuitton стоимостью в 406 тыс. рублей, черное пальто Dolce&Gabbana за 186 тыс. рублей, сумка Prada за 250 тыс. рублей.

Обладает артистка и внушительной коллекцией бриллиантов. По мнению ювелира Григория Бакатова, одно из ее колье может стоить более 50 млн рублей.

При этом звезда ведет закрытый образ жизни и не общается ни с кем, кроме мужа и сына. Не видится Кадышева и с собственным внуком, которого родила ее бывшая невестка, дочь влиятельного бизнесмена Габриелла.

Ранее Российское авторское общество (РАО) подало в суд на Надежду Кадышеву из-за двух незаконно исполненных на концерте произведений: «Россия-Русь» авторов Виктора и Ксении Пеленягрэ, а также «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной. 26 мая Кадышевой была направлена досудебная претензия, которая была проигнорирована.