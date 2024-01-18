Театр Моссовета решил отменить спектакль с Игорем Карташевым из-за его болезни

Театр Моссовета отменил спектакль «Гроза прошла», запланированный на 18 января. Причина отмены – болезнь 63-летнего актера Игоря Карташева.

Об этом сообщила «Российская газета».

Издание обратило внимание на сообщения театра в Telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте».

Информация об отмене постановки и болезни артиста появились в официальных аккаунтах вечером 18 января. Причина недуга Карташева в них не называется.

Зрителям объяснили, как вернуть денежные средства за билеты. Новая дата спектакля не указана.

Актер Карташев играет в театре и в кино. Он снялся в «Склифосовском», «Солдатах» и других картинах.

Ранее сообщалось, что Театр Российской армии решил не отменять спектакль с участием актера Анатолия Руденко, который был задержан с наркотиками. В постановке будет задействован актер театра.