passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 января 2024, 19:08
1 мин.

Театр Моссовета решил отменить спектакль с Игорем Карташевым из-за его болезни

Театр Моссовета решил отменить спектакль с Игорем Карташевым из-за его болезни

© Kashaev Pavel/East News

Театр Моссовета отменил спектакль «Гроза прошла», запланированный на 18 января. Причина отмены – болезнь 63-летнего актера Игоря Карташева.

Об этом сообщила «Российская газета».

Издание обратило внимание на сообщения театра в Telegram-канале и в соцсети «ВКонтакте».

Информация об отмене постановки и болезни артиста появились в официальных аккаунтах вечером 18 января. Причина недуга Карташева в них не называется.

Зрителям объяснили, как вернуть денежные средства за билеты. Новая дата спектакля не указана.

Актер Карташев играет в театре и в кино. Он снялся в «Склифосовском», «Солдатах» и других картинах.

Ранее сообщалось, что Театр Российской армии решил не отменять спектакль с участием актера Анатолия Руденко, который был задержан с наркотиками. В постановке будет задействован актер театра.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Российская газета
Автор:Лилия Караева
Теги:
спектакль
театр
актер
болезнь
Новости партнеров
О чем говорят