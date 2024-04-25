Театр Леси Украинки в Киеве отменил спектакли Резниковича после интервью «РГ»

Театр им. Леси Украинки в Киеве отказался от всех спектаклей экс-худрука Михаила Резниковича после того, как он дал интервью «Российской газете». Заявление сделал исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

В апреле российское СМИ опубликовало беседу с режиссером, в которой он выразил сожаление по поводу «уничтожения русской культуры». Высказывания постановщика распространились по Сети, и после этого театр, в котором он проработал 45 лет, отказался от его работ.

Известно, что в Киеве больше не планируют показывать зрителям следующие спектакли: «Фальшивая нота», «В плену страстей», «Насмешливое мое счастье», «Обнаженная со скрипкой» и другие, которые ставил Резникович.

По утверждению Карандеева, решение о снятии постановок с репертуара театра было принято из-за возмущения актеров. Якобы именно они были недовольны заявлениями режиссера. Также было упомянуто, что Михаил покинул Киев и уволился из культурного учреждения по собственной воле.

Ранее стало известно, что артисты театра «Ленком» лично доставят гуманитарный груз российским войскам в Донбасс.