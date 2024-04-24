«Машину доукомплектуем, набьем гуманитаркой»: артисты «Ленкома» продолжают помогать российским войскам

Театр «Ленком» проведет еще одну благотворительную акцию, направленную на помощь российским бойцам в Донбассе. Служащие культурного учреждения лично доставят гуманитарный груз военным, передает Kp.ru.

Часть пути за рулем проведет актер Андрей Леонов. По его словам, в ближайшее время планируется доукомплектовать автомобиль, а затем отправиться на нем в путь. К слову, в армии служащий «Ленкома» ездил на такой же «буханке».

«Машину доукомплектуем, набьем ее гуманитаркой и на днях двинемся в путь в сторону Донбасса. Часть пути я буду за рулем», — заявил Леонов.

Помимо Андрея Евгеньевича, российских бойцов в зоне спецоперации поддерживает целая бригада других артистов: : Олеся Железняк, Андрей Леонов, Виктор Раков, Светлана Илюхина и другие.

Ранее сообщалось, что в зону СВО отправился служить муж скандально известной блогерши Елены Блиновской. Таким образом он хочет смягчить участь супруги в СИЗО.