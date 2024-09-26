«Контракт со мной могут расторгнуть»: Константин Богомолов рассказал о работе в Театре «Мельников»

Константин Богомолов заявил, что из Театра «Мельников» его могут уволить в любой момент. Об этом сообщает StarHit.

Константин Богомолов, который переименовал Театр Виктюка в Театр-Сцену «Мельников», ответил на вопросы журналистов. Так, худрук заявил, что перевел сотрудников с бессрочных договоров на срочные, которые предусматривают возможность увольнения из-за дисциплинарных нарушений. Таким образом он решил уравнять свои права с правами актеров.

«Контракт со мной могут расторгнуть в любую секунду!» — заявил он.

При этом Богомолов подчеркнул, что со всеми сотрудниками он расстается на мирной ноте.

«Все увольнения происходят по взаимному соглашению. Мы разговариваем с людьми, обсуждаем их будущее. Мы даем возможность поработать, попробовать себя», — объяснил он.

По словам худрука театра, в последнее время удалось повысить зарплаты сотрудников и ввести премии.

Ранее мы писали о том, что Константин Богомолов раскрыл истинную причину переименования Театра Виктюка.