«Его не миновала страшная болезнь»: актриса Лариса Луппиан рассказала, как Илья Дель попал в реанимацию
© Starface.ru
Актриса Лариса Луппиан рассказала, как Илья Дель оказался в реанимации. Она объяснила случившееся пьянством.
Подробности узнал сайт 78.ru.
«Вот это русское пьянство. К сожалению, его не миновала такая страшная болезнь», - поделилась Луппиан.
По словам актрисы, у Деля диагностировали перелом позвоночника. Луппиан отметила, что актера Театра имени Ленсовета могли выбросить из окна квартиры его возлюбленной – Александры Дроздовой.
«Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла», - сказала она.
Весной этого года Дроздова ударила Деля ножом в грудь. В отношении нее возбудили уголовное дело. Несмотря на случившееся, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
17 сентября стало известно, что Дель попал в реанимацию. В связи с этим театр изменил афишу и вместо запланированных спектаклей поставил другие.