«Его не миновала страшная болезнь»: актриса Лариса Луппиан рассказала, как Илья Дель попал в реанимацию

Актриса Лариса Луппиан рассказала, как Илья Дель оказался в реанимации. Она объяснила случившееся пьянством.

Подробности узнал сайт 78.ru.

«Вот это русское пьянство. К сожалению, его не миновала такая страшная болезнь», - поделилась Луппиан.

По словам актрисы, у Деля диагностировали перелом позвоночника. Луппиан отметила, что актера Театра имени Ленсовета могли выбросить из окна квартиры его возлюбленной – Александры Дроздовой.

«Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла», - сказала она.

Весной этого года Дроздова ударила Деля ножом в грудь. В отношении нее возбудили уголовное дело. Несмотря на случившееся, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

17 сентября стало известно, что Дель попал в реанимацию. В связи с этим театр изменил афишу и вместо запланированных спектаклей поставил другие.