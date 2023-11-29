Театр Эстрады выставил в фойе фотографию уехавшей из России Аллы Пугачевой

Московский театр Эстрады повесил в холле архивную фотографию, на которой запечатлена певица Алла Пугачева в молодости. Ее черно-белый снимок разместили в одном ряду с портретами актеров Марией Мироновой, Махмудом Эсамбаевым и Эдитой Пьехой.

Уехавшую из России в 2022 году Примадонну на старой фотографии рассмотрели зрители, посетившие премьеру танцевального шоу Егора Перегудова «История в отеле».

Как пишет портал Утро.ру, портрет Пугачевой был сделан во время ее сольного концерта в 1991 году. Певица часто выступала на сцене культурного учреждения в начале своей карьеры, поэтому руководство театра отказалось убрать ее снимок, несмотря на ее скандальные высказывания и эмиграцию.

В 2022 году Пугачева вместе с семьей переехала в Тель-Авив, а осенью 2023 года перебралась на Кипр. В ноябре певица опубликовала обращение в соцсетях, написав про «кучку оголтелых недоличностей, клеветников и завистников», которые пытаются «оттолкнуть» от нее людей, для которых она всю жизнь пела и пожертвовала здоровьем и личной жизнью.

Ранее мы писали, что ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что есть знаменитости, которые вызывают у публики стыд. Возглавила антирейтинг уехавшая из России Алла Пугачева.