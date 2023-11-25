Подруга Аллы Пугачевой оценила рейтинг артистов, за которых стыдно россиянам

Близкую подругу 74-летней певицы Аллы Пугачёвой и крёстную мать её детей Милу Ставицкую возмутило попадание артистки в антирейтинг звезд, которых стыдятся россияне.

Ранее ВЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что есть знаменитости, которые вызывают у публики стыд. Возглавила антирейтинг уехавшая из России Алла Пугачева. Также у россиян вызывают антипатию певец Филипп Киркоров и поющая телеведущая Ольга Бузова.

«Кто вообще составлял этот антирейтинг? Это вообще не показатель! Она великая певица!» – заявила приятельница Пугачевой в беседе с Абзацем.

По мнению Ставицкой, результаты опроса не могут быть показателем истинного отношения россиян к исполнительнице хита «Арлекино».

В 2022 году Пугачева вместе с семьей переехала в Тель-Авив, но после обострения палестино-израильского конфликта осенью 2023 года перебралась на Кипр, где у нее в собственности оказались элитные апартаменты.

В ноябре Пугачева опубликовала обращение в соцсетях, написав про «кучку оголтелых недоличностей, клеветников и завистников», которые пытаются «оттолкнуть» от нее людей, для которых она всю жизнь пела и пожертвовала здоровьем и личной жизнью.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не понимает повышенного интереса СМИ к уехавшей из России Пугачевой. По его мнению, есть только один вариант наказать уехавшую звезду, но для этого надо перестать ежедневно писать об «отставной артистке». *(Признан иноагентом на территории РФ)