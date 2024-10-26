«Те минуты показались ужасом»: Мария Погребняк заявила, что ее новорожденному сыну потребовалась операция

Блогер Мария Погребняк, которая недавно стала мамой в четвертый раз, вышла на связь с тревожными новостями. 36-летняя бизнесвумен сообщила в личном блоге, что ее новорожденному сыну потребовалась операция.

Мария Погребняк опубликовала в соцсети кадры с ребенком и рассказала, что у ее маленького сына возникли проблемы с глазом. Знаменитость заявила, что они отправляются ко врачу.

«На протяжении 1,5 месяца мы лечили глазик! У нас было слизисто-гнойное отделяемое, отек, покраснение кожи вокруг глазика! У Володи это началось сразу после рождения. Нам назначали массажи, капли с антибиотиком, но ничего не помогло, и проблема только усугубилась», — поделилась Мария Погребняк.

После осмотра врачи заявили, что малышу необходима провести зондирование слезных каналов — мини-операцию для восстановления движения жидкости.

«Мое сердце замерло, держусь, как могу», — призналась блогер.

Знаменитость также рассказала, как проводится хирургическое вмешательство. По словам Марии Погребняк, «операция проводится под местной анестезией и длится 15—20 минут».

Позднее бизнесвумен вышла на связь в своем Telegram-канале и поделилась результатами хирургического вмешательства.

«Сейчас все уже позади, но те минуты, пока шла операция, показались для меня вечным ужасом», — заявила знаменитость.

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