Операция позади: ребенок Стаса Костюшкина оказался в больнице

Старший сын певца Стаса Костюшкина оказался в больнице. Об этом рассказал сам исполнитель на странице в одной из социальных сетей. Мартину пришлось перенести операцию на ноге, которую он недавно сломал, передает csn-tv.ru.

Для лечения молодой человек прибыл в Филатовскую больницу Москвы. Для полного восстановления сыну Костюшкина было необходимо провести операцию на травмированной ноге. В итоге исполнитель рассказал фанатам, что все прошло хорошо. Он поблагодарил персонал и специалистов медицинского учреждения за оказанную помощь. Также певец выложил у себя на странице в социальной сети совместную фотографию с наследником. На ней Стас и Мартин находятся в больничной палате.

Больше поводов для переживаний нет, написал артист. Успешно проведенная операция и радость за сына вызвали на лице знаменитости улыбку.

«Вот теперь можно улыбаться, операция позади! Мой старшенький сынок Мартин сломал ногу, с кем не бывает», — написал Костюшкин.

Пользователи Сети отреагировали на публикацию исполнителя. Они сошлись во мнении, что молодой человек является копией своего звездного отца. Также люди оставили множество пожеланий Мартину в комментариях под записью.

Хоть Костюшкин и не избегает публичной жизни, тем не менее общественности мало что известно о его семейной жизни. Он предпочитает не так часто говорить о своих трех детях от двух женщин.

Ранее врач-трихолог и косметолог в клинике Graft clinic Анастасия Курская высказала свое профессиональное мнение касательно пересадки волос у певца Стаса Костюшкина. В беседе с сайтом «Страсти» специалист объяснила, как это произошло.