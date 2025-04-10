«Не перенесла то, что увидела»: Цыгановой стало плохо после посещения концерта Леонтьева

Певица Вика Цыганова резко высказалась о своем коллеге Валерии Леонтьеве. Она отметила, что посетила его концерт, а после ей было очень плохо. По словам артистки, ее «рвало полвечера».

Цыганова критикует многих отечественных звезд, и недавно от нее досталось 76-летнему Леонтьеву. Вокалистка призналась — ей стало физически плохо после того, как она сходила на выступление певца. И дело не в здоровье Вики. Она утверждает, что ее недомогание было связано с тем, что она увидела на сцене.

«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (муж) потом отругал и сказал: „Не ходи никуда, не ходи больше на Леонтьева!“ Мне было очень плохо», - поделилась артистка в программе «Откройте, Давид!».

По словам Вики, Валерий вел себя неподобающе. Например, раздевался.

Также не обошла стороной певица и Льва Лещенко. Она отметила, что уважает коллегу, но считает, что исполняет песню «День победы» намного лучше него.

Ранее Вика Цыганова высказалась об уехавших из России артистах.