«Таю на глазах»: у Алены Кравец появились проблемы со здоровьем из-за скандала с приемной дочерью

Светская львица Алена Кравец призналась, что публичный скандал с приемной дочерью негативно сказался на ее здоровье. Она подозревает, что у нее анорексия. Об этом сообщает mk.ru.

Кравец рассказала, что в последнее время из-за конфликта с дочкой сильно нервничает. На этой почве она стала стремительно терять вес. На данный момент Алена весит 47 кг.

«Таю на глазах! Сейчас практически ничего не ем: кусок в горло не лезет. Понимаю, что это уже фактически симптомы опасной болезни – анорексии. Я, кстати, читала рассуждения врачей на эту тему. Они говорят, что одной из главных причин возникновения этой опасной болезни является тяжелый стресс», - поделилась Кравец.

Участница ТВ-шоу отметила, что ее очень поддерживает муж, но даже его забота ей не помогает. При этом обращаться к психологам девушка не планирует. Алена призналась, что намерена сама справляться со своими проблемами.

Напомним, что в сентябре Алена встретилась с приемной дочерью спустя полгода после конфликта, чтобы найти ее биологического отца. В телевизионной студии светская львица ударила девушку по лицу после того, как она назвала ее бездетной.

Ранее приемная дочь Алены Кравец обвинила мать в издевательствах.