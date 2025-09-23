«Ты ужасная, ты возила меня волосами по полу»: брошенная дочь Алены Кравец обвинила мать в издевательствах

Светская львица Алена Кравец публично разругалась с дочерью, которую сдала в детский дом. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале певица назвала «монстром» Даниэлу, которая на всю страну обвинила мать в издевательствах.

В новом выпуске «Пусть говорят» приемная дочь Алены Кравец впервые встретится с предполагаемым отцом, бросившим ее много лет назад. Мужчина уверяет: он не знал, что Даниэла жива, и сразу же приехал на программу, когда ему рассказали правду. Однако 18-летняя девушка не верит «самозванцу» и считает своим настоящим отцом мужа матери Руслана.

«Я считаю, что это самозванец и обычный хайпожор. До теста ДНК я не верю ни одному слову. <…> Для меня всегда останется папой Руслан. У меня привязка к нему очень сильная. Хоть Алена Кравец и мало мной занималась, в какой-то степени я считаю ее своей мамой», — призналась дочь Алены Кравец.

По словам девушки, мать практически не уделяла ей внимание в детстве: «Я подходила к ней, просила общения, показывала рисунки, а ей было все равно». Но Алена Кравец отрицает заявления дочери: она взяла девочку из детдома больной, вылечила и обеспечила ей «красивую жизнь», но та вместо благодарности устроила из дома притон, выпивала и воровала вещи.

«Тебе стыдно, что ты не вывезла роль матери. Тебе просто стыдно. Стыдно признать, что ты не справилась, не хотела и не занималась мной. Ты ничтожная, ты ужасная. Ты меня возила по полу волосами. На тебя можно подать в суд», — заявила Даниэла, обращаясь к матери.

Артистка не смогла стерпеть оскорблений дочери и унизила ее в ответ, а также пригрозила девушке иском.

«Хочу, чтобы у тебя не было нашей фамилии, не хочу тебя знать. Только пиариться на мне можешь. Уберите от меня этого монстра. Какое счастье, что она на наша. <…> Заткните это чудовище, которое ничего не знает о себе и обо мне», — высказалась Алена Кравец.

Напомним, недавно общественность была шокирована, узнав, что 18-летняя дочь светской львицы на самом деле не является ей родной. Но еще большее удивление ждало публику позднее, когда выяснилось, что Алена Кравец сдала удочеренную девочку обратно в детдом, а перед этим поместила ее в психбольницу.

