Татьяна Буланова ушла со съемок программы, узнав о «некрасивой подставе» ради рейтингов
Фото: Starface.ru
Певица Татьяна Буланова перед съемками в шоу «Моя мелодия» на канале «Россия» рассказала о неприятном инциденте на телевидении. Он вынудил ее покинуть площадку.
Буланова отказалась называть телеканал, на котором это произошло.
«Когда я поняла, что они хотят сделать ради рейтингов некрасивую подставу на съемке, я просто поблагодарила зрителей, которые пришли туда и покинула площадку», - поделилась исполнительница с сайтом PROZVEZD.
На съемки «Моей мелодии» Буланова пришла в прекрасном настроении. Актриса выбрала для съемок элегантное платье и черные классические туфли.
Сайт узнал о возможности создания музея обуви, которой у Булановой насчитывается около тысячи пар. Артистка призналась, что некоторым туфлям «уже по 20 лет».
«Хотела бы я создать музей? Может и можно было бы как-нибудь показать свою коллекцию. Стыдно точно не будет», - сказала певица. Буланова уточнила, что в основном хранит концертную обувь: это туфли со стразами, пайетками, необычными каблуками, разных цветов и форм.
Ранее сын Булановой Александр Тагрин высказался о молодом ухажере матери и их свадьбе в этом году.