«Татьяну не узнать»: Успенская привела в Кремль дочь

Певица Любовь Успенская пришла на концерт артистки Таисии Повалий в Кремль с дочерью Татьяной Плаксиной. Присутствующие отмечали, что девушка изменилась.

Подробности сообщает mk.ru.

Успенская была в хорошем настроении, общалась с коллегой Игорем Николаевым, а также вышла на сцену. Татьяна преподнесла Повалий цветы.

Увидев Плаксину, стоящая рядом девушка произнесла: «Татьяну не узнать. Я видела ее видео из Израиля, у нее был болезненный вид. А сейчас стала просто красоткой».

За кулисами Плаксина держала мать за руку и обнимала, Татьяна улыбалась. Успенская призналась журналистам, что год был тяжелым. Уходить со сцены звезда не собирается – готовит клип, где снимется дочь.

Татьяна тем временем все силы вкладывает в творчество – рисует, выпускает одежду. Плаксина хочет показать людям, что внутри нее.

Ранее стала известна стоимость картин дочери Успенской. Покупатель работ рассказал, что их цена начинается от 1 млн рублей.