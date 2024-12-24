Татьяну Лазареву* заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве заочно приговорил к 6,5 годам колонии уехавшую в Испанию экс-телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за публичное оправдание терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Эмигрировавшую знаменитость признали виновной по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Лазарева* будет отбывать наказание в колонии общего режима. Бывшей телеведущей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов четыре года.

В настоящий момент артистка находится в международном розыске. Приговор в законную силу еще не вступил.

В июне стало известно, что в отношении Татьяны Лазаревой* возбуждено дело об оправдании терроризма. 11 октября ее объявили в международный розыск в рамках уголовного дела.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, что прилетела к беременной дочке в Португалию.

*признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга