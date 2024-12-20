Татьяна Лазарева* сообщила, что прилетела к беременной дочке в Португалию

Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщила, что прилетела к беременной дочке в Португалию. Знаменитость рассекретила, где находится, в соцсети.

Актриса решила устроить сюрприз беременной дочке и не сообщила ей о своем приезде. Увидев мать, девушка не смогла сдержать слез. Знаменитость отметила, что намерена помочь дочке с подготовкой к родам.

«Мы вместе грустим и смеемся над ее тревогами, она рассказывает свои новости. Я слушаю и думаю, как хорошо, что я тут, что могу приехать. Что могу быть ей полезной. И что она может себе позволить меня об этом попросить», — высказалась актриса.

Также она призвала подписчиков не терять связь с детьми. По ее словам, даже став взрослыми, наследники нуждаются в помощи родителей.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, что мечтает о возвращении в Россию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Полунин мог заявить об отъезде из России ради пиара спектаклей.

*признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга