Татьяну Брухунову уличили в просмотре блогов с советами по поискам богатого мужа
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Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна поставила лайк под руководством о том, как найти богатого мужа, и стала объектом насмешек в Сети. 35-летняя Татьяна Брухунова ведет роскошный образ жизни и критикует россиянок за любовь к копиям люксовых брендов, поэтому постоянно подвергается хейту.
В этот раз пользователи обратили внимание, что Брухуновой понравились рекомендации блогерши по поиску состоятельного любовника в Москве. Девушка рекомендовала охотницам за богачами подбрасывать свои фотографии в дорогие автомобили.
«Когда забыла сменить аккаунт», - отметили комментаторы, увидев лайк Брухуновой.
Многие также пошутили, что Татьяна решила «подготовить сани летом», так как ее мужу в этом году уже исполнится 80 лет.
«Так давно уже пора соломку стелить», - иронизировали комментаторы.
Татьяна решила не вступать в открытую перепалку с хейтерами, но опубликовала в своем блоге снимок, сделанный Петросяном.
«Я за мужа спокойна», - подписала его Брухунова.
Ранее Татьяна Брухунова поделилась в своем блоге кадрами семейного отдыха на Мальдивах и похвасталась фигурой в купальнике.