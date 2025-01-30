Татьяну Брухунову уличили в просмотре блогов с советами по поискам богатого мужа

Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна поставила лайк под руководством о том, как найти богатого мужа, и стала объектом насмешек в Сети. 35-летняя Татьяна Брухунова ведет роскошный образ жизни и критикует россиянок за любовь к копиям люксовых брендов, поэтому постоянно подвергается хейту.

В этот раз пользователи обратили внимание, что Брухуновой понравились рекомендации блогерши по поиску состоятельного любовника в Москве. Девушка рекомендовала охотницам за богачами подбрасывать свои фотографии в дорогие автомобили.

«Когда забыла сменить аккаунт», - отметили комментаторы, увидев лайк Брухуновой.

Многие также пошутили, что Татьяна решила «подготовить сани летом», так как ее мужу в этом году уже исполнится 80 лет.

«Так давно уже пора соломку стелить», - иронизировали комментаторы.

Татьяна решила не вступать в открытую перепалку с хейтерами, но опубликовала в своем блоге снимок, сделанный Петросяном.

«Я за мужа спокойна», - подписала его Брухунова.

Ранее Татьяна Брухунова поделилась в своем блоге кадрами семейного отдыха на Мальдивах и похвасталась фигурой в купальнике.