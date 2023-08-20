Стало раскрыто, что станет с наследством Ясуловича

Народный артист России Игорь Ясулович боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, а также столкнулся с проблемами с почками. Он несколько раз прошел операции, но после очередной госпитализации организм не выдержал. Актер ушел из жизни в 82 года.

В скором времени будет решаться вопрос с наследством, однако близкие уверены, что проблем возникнуть не должно. Ясулович состоял в единственном браке — с Натальей Юрьевной Егоровой. У них есть взрослый сын Алексей Ясулович, ставший тоже режиссером и актером.

Семья Ясуловича всегда была дружной, а за годы своей карьеры актер сумел обеспечить близких комфортной жизнью.

Как пишет «7Дней.ru», у Ясуловича осталась квартира в историческом центре Москвы, а также таунхаус в Подмосковье.

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