Татьяне Булановой придется выходить замуж летом и без брачного договора

53-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что ее свадьба с женихом по имени Валера состоится летом. После торжества пара планирует жить на ее территории, потому что исполнительнице «так удобно».

Продюсер Иосиф Пригожин спросил 53-летнюю певицу: «Свадьба будет летом?» На это Буланова ответила: «Придется делать».

Характеризуя своего избранника, исполнительница отметила, что несмотря на возраст, «он, действительно, настоящий мужчина».

Певица рассекретила, что брачного договора не будет.

«Что-то приобретается – на мое имя», - сказала она.

В ноябре Буланова попозировала с обручальным кольцом от Валеры за 660 тыс. рублей. Известно, что между певицей и ее избранником разница в 19 лет.