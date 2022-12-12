12:24, 12 декабря 2022
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Татьяне Булановой придется выходить замуж летом и без брачного договора
53-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что ее свадьба с женихом по имени Валера состоится летом. После торжества пара планирует жить на ее территории, потому что исполнительнице «так удобно».
Продюсер Иосиф Пригожин спросил 53-летнюю певицу: «Свадьба будет летом?» На это Буланова ответила: «Придется делать».
Характеризуя своего избранника, исполнительница отметила, что несмотря на возраст, «он, действительно, настоящий мужчина».
Певица рассекретила, что брачного договора не будет.
«Что-то приобретается – на мое имя», - сказала она.
В ноябре Буланова попозировала с обручальным кольцом от Валеры за 660 тыс. рублей. Известно, что между певицей и ее избранником разница в 19 лет.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Программа «Звезды сошлись» на НТВ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: