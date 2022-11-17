Кольцо за 660 тысяч: 53-летняя Буланова выходит замуж за 34-летнего возлюбленного
Звезда эстрады Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Подруга певицы Елена Королева показала роскошное кольцо, которое преподнес счастливый жених. Об этом пишет KP.RU.
«Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani», – написала Елена.
Королева опубликовала фото радостной поп-дивы. На снимке 53-летняя Татьяна позирует с эффектным украшением на безымянном пальце. Кольцо из платины с крупным камнем танзанитом в два карата в огранке из бриллиантов обошлось возлюбленному артистки в 11 тысяч долларов (663 тысячи рублей).
Фото: Соцсети Елены Королевой
Имя жениха не раскрывается, но поклонники уверены, что это Валерий Руднев. Буланова неоднократно показывала его в соцсетях. Мужчина младше певицы на 19 лет.
Роман между Татьяной и Валерием начался еще два года назад. Артистка познакомилась со своим женихом на вечеринке. По ее словам, в то время она не думала об отношениях, но 34-летний мужчина смог завоевать ее сердце. Он давно подружился с детьми знаменитости.
Известно, что избранник звезды в прошлом профессионально занимался большим теннисом. Сейчас он бизнесмен, владеет сетью кафе быстрого питания.
Поклонники очень рады за певицу. Напомним, что для нее этот брак станет третьим. Буланова была замужем за музыкальным продюсером Александром Тагриным, от которого родила первого сына Александра, и футболистом Александром Радимовым. Во втором союзе появился на свет ее сын Никита.
Недавно исполнительница откровенно рассказала о своей болезни. Она призналась, что принимает препараты, которые ей прописали врачи.