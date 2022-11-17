Кольцо за 660 тысяч: 53-летняя Буланова выходит замуж за 34-летнего возлюбленного

Имя жениха не раскрывается, но поклонники уверены, что это Валерий Руднев. Буланова неоднократно показывала его в соцсетях. Мужчина младше певицы на 19 лет.

Роман между Татьяной и Валерием начался еще два года назад. Артистка познакомилась со своим женихом на вечеринке. По ее словам, в то время она не думала об отношениях, но 34-летний мужчина смог завоевать ее сердце. Он давно подружился с детьми знаменитости.

Известно, что избранник звезды в прошлом профессионально занимался большим теннисом. Сейчас он бизнесмен, владеет сетью кафе быстрого питания.

Поклонники очень рады за певицу. Напомним, что для нее этот брак станет третьим. Буланова была замужем за музыкальным продюсером Александром Тагриным, от которого родила первого сына Александра, и футболистом Александром Радимовым. Во втором союзе появился на свет ее сын Никита.

Недавно исполнительница откровенно рассказала о своей болезни. Она призналась, что принимает препараты, которые ей прописали врачи.