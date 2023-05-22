Татьяна Васильева заявила, что звезда «Сватов» Александр Феклистов сошел с ума

Уже долгое время об известном актере Александре Феклистове, особо запомнившемся зрителям по роли Сан Саныча в комедийном сериале «Сваты», ничего не слышно. После его скандальных высказываний о происходящем в мире от него отвернулись многие поклонники, а также коллеги. Теперь же он будто залег на дно и совсем не появляется на публике.

Неизвестно даже то, где сейчас находится артист. Александр никак не обозначал свое местоположение и не говорил, принял ли решение об эмиграции, как многие другие звезды индустрии, или же остался, несмотря ни на что. О Феклистове недавно неожиданно заговорила Татьяна Васильева. Она призналась, что тоже не имеет понятия, где теперь находится актер, но знает точно – он сошел с ума.

По мнению Татьяны Григорьевны, коллега всегда был хорошим и довольно мирным человеком. Однако в последнее время у него совсем помутился рассудок. Она считает, что Александр именно русский человек. Он увлекался рыбалкой, занимался дачей. Но в какой-то момент в нем что-то щелкнуло, и он стал считать народ, что его душе так близок, плохим.

«Он сошел с ума, просто-напросто. Я это могу только объяснить помешательством. Он тоже заявляет, что мы агрессоры... И что весь мир против нас», — поделилась актриса в шоу Вячеслава Манучарова.

Отметим, что в этом же интервью Татьяна Васильева также высказалась и по поводу эмигрировавшего Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ), который сейчас пытается судиться из-за своего статуса в России. Артистка рассказала, что видела шоумена в последний день перед его отлетом в Израиль, и он, по ее словам, вел себя крайне странно.