«Никогда так себя не вел»: Татьяна Васильева раскрыла, чем занимался Галкин* за день до эмиграции

Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) вот уже больше года не живет в России. Он перебрался вместе со всей семьей в Израиль и теперь работает по покладая рук, чтобы хотя бы немного приблизиться к тому заработку, что был у него на Родине. Однако добиться этого не так-то просто. Раньше шоумен получал баснословные гонорары не только за концерты, но и за ведение передач на телевидении, а сейчас он может рассчитывать только на средства, получаемые с гастролей.

До своей эмиграции супруг Аллы Пугачевой был одним из самых востребованных артистов. Он участвовал в самых рейтинговых проектах, в том числе вел на первом канале «Сегодня вечером». Перед отъездом он как раз был на съемках, и никто даже не подозревал, что на следующий день после них он покинет страну.

Последней гостьей шоу, когда его лицом был Максим Галкин*, стала Татьяна Васильева. Она призналась, что передача была посвящена ее 75-летнию, и уже тогда чувствовалось, что что-то с комиком не так. По словам актрисы, он вел себя странно, хоть и пытался это скрыть за шутками.

«И мне говорит: «Хочешь выпить?» Я говорю: «Нет, у меня свое есть». Ну так как-то, пошутили тоже. И он все бегал туда, сюда. Я подумала, что такое, никогда он так себя не вел, но не пыталась себе это как-то объяснить. А на следующее утро он эмигрировал», - рассказала Татьяна Васильева в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ранее появилась информация, что Максим Галкин* решил оспорить статус иноагента. Соответствующее заявление он подал в суд. По поводу иска юмориста уже высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе свое мнение выразил и Анатолий Вассерман. Он объяснил, почему артист решил покинуть реестр.

*(Признан иноагентом на территории РФ)