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Опубликовано 10 апреля 2024, 15:11
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Татьяна Васильева вспомнила, как сбежала со свидания со «старым пнем»

Актриса Татьяна Васильева рассказала, как сбежала со свидания со «старым пнем».
Татьяна Васильева вспомнила, как сбежала со свидания со «старым пнем»

© Lomohov Anatoly/East News

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что сбежала со свидания со «старым пнем». Об этом она заявила в интервью Валерии Гай Германике, опубликованном на YouTube.

«Я была на свидании не так давно. <…> Я нарядилась, пришла вся такая воздушная. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить. Некрасивый, старый пень с пузом... а как же без него. Пришел с фотографиями бывшей жены и начал плакать, что у него там куча детей. Рассказы-рассказы об этом, я чуть с ума не сошла», - поделилась Васильева.

Актриса отметила, что в итоге сбежала с того свидания. Знаменитость уточнила, что всю жизнь она сталкивалась с инфантильными мужчинами, которые быстро садились на шею. Она добавила, что последние серьезные отношения у нее были 10 лет назад, и они не закончились ничем хорошим. Васильева заверила, что ей комфортно находиться наедине с собой, а свою любовь она предпочитает дарить детям и внукам.

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