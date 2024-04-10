Татьяна Васильева вспомнила, как сбежала со свидания со «старым пнем»

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что сбежала со свидания со «старым пнем». Об этом она заявила в интервью Валерии Гай Германике, опубликованном на YouTube.

«Я была на свидании не так давно. <…> Я нарядилась, пришла вся такая воздушная. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить. Некрасивый, старый пень с пузом... а как же без него. Пришел с фотографиями бывшей жены и начал плакать, что у него там куча детей. Рассказы-рассказы об этом, я чуть с ума не сошла», - поделилась Васильева.

Актриса отметила, что в итоге сбежала с того свидания. Знаменитость уточнила, что всю жизнь она сталкивалась с инфантильными мужчинами, которые быстро садились на шею. Она добавила, что последние серьезные отношения у нее были 10 лет назад, и они не закончились ничем хорошим. Васильева заверила, что ей комфортно находиться наедине с собой, а свою любовь она предпочитает дарить детям и внукам.

Ранее невестка Татьяны Васильевой показала 77-летнюю актрису без парика.