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Опубликовано 10 февраля 2024, 10:32
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«Лицо резала»: актриса Татьяна Васильева рассказала о пластических операциях

Актриса Татьяна Васильева запустила признание, что не принимает свой возраст.
«Лицо резала»: актриса Татьяна Васильева рассказала о пластических операциях

© Tsvetkova Ekaterina\East News

Актриса Татьяна Васильева запустила признание, что не принимает свой возраст. Об этом она рассказала в программе «Хватит слухов!».

По словам 76-летней знаменитости, ей не нравится, когда некоторые фанаты подчеркивают ее возраст. Именно поэтому она не стесняется рассказывать о своих пластических операциях.

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес, это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — рассказала она.

Некоторое время назад у Васильевой после очередного вмешательства врачей появились осложнения, однако тогда все обошлось. Несмотря на это, знаменитость решила не отказываться от пластики лица в будущем.

Ранее хирург Байрамукова заявила, что Стефания Маликова увеличила подбородок филлером. Подробнее читайте в нашем материале.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina\East News
Источник:«Хватит слухов!»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Татьяна Васильева
пластика
операция