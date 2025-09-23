Татьяна Тарасова встала на защиту Стрелец и назвала ее настоящим профессионалом

Тренер Татьяна Тарасова встала на защиту Надежды Стрелец после критики. Напомним, в Сети возмутились манерой общения ведущей в беседе с актрисой Олесей Иванченко. Интернет-пользователи заговорили, что Стрелец пытается самоутвердиться за счет собеседников и обесценивает их.

Тарасова считает, что Стрелец уникальна, а осуждающие люди хотят видеть стандартные вопросы. Тренер однажды сама давала интервью Надежде.

«Она настоящий профессионал. Все, кто ее осуждают, хотят видеть вопросы, которые все журналисты задают в сотый раз. Она интересная, уникальная, поэтому подвергается критике», - сказала Тарасова изданию «Абзац» и отметила, что всех ярких людей обсуждают.

Стрелец оправдывалась за интервью, называя свой формат общения «фишкой». Ведущая отказывалась считать себя непрофессионалом.

Сама Олеся Иванченко считает, что у них со Стрелец получилось «прекрасное интервью». Никакой токсичности актриса не почувствовала.