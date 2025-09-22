«Прекрасное интервью»: Олеся Иванченко заявила, что не почувствовала токсичности в беседе с Надеждой Стрелец

Актриса Олеся Иванченко посетила премьеру фильма «Няня Оксана», в котором сыграла главную роль. На мероприятии, посвященном картине, знаменитости задали вопрос про ее последнее интервью Надежде Стрелец. Корреспондент сайта «Страсти» узнал одним из первых, почувствовала ли блогер токсичность со стороны журналистки, как об этом писали в Сети.

Интернет-пользователи заметили в интервью, что Стрелец довольно неоднозначно реагировала на реплики девушки. Комментарии Надежды, которые она отпускала в сторону собеседницы, они посчитали токсичными и полными скрытой агрессии.

Однако сама Олеся, как выяснилось, не почувствовала какого-либо пренебрежительного отношения к себе. Она назвала интервью с журналисткой замечательным.

«Мне кажется, у нас было прекрасное интервью. Если я заслужила добрый отклик в этом интервью, то это тоже заслуга Надежды Стрелец. Я токсичности не почувствовала», — заявила Олеся.