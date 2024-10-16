«Собирайся!»: Татьяна Тарасова уговорила Романа Костомарова выступить в шоу «Ледниковый период»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уговорила Романа Костомарова вновь выступить на шоу «Ледниковый период». До ампутации спортсмен часто участвовал в проекте, и благодаря председателю жюри появилась надежда, что зрители снова увидят его в состязании на льду.

Тарасова стала очередной гостьей в шоу Костомарова «По душам». В ходе беседы они затронули новый сезон шоу «Ледниковый период», премьера которого только должна будет состояться. В отличие от предыдущих лет, Роман не выйдет на каток в качестве участника из-за потери частей конечностей. Однако он все-таки может появиться на съемках.

«Собирайся! Может, стоит и с Оксаночкой (Домниной) выйти покататься. В начале и в конце. На показательных выступлениях. Мы все будем „за“. Это будет настоящее ощущение счастья», — обратилась Татьяна Тарасова к Роману, и он не стал отказываться.

Напомним, что в новом сезоне «Ледникового периода» произошла смена ведущих. Теперь с Алексеем Ягудиным будет работать Евгения Медведева, а не Алина Загитова. Постановщик Илья Авербух уточнял, что Медведеву сделали ведущей, так как в этом году у нее большая занятость, и она не может быть участницей шоу.

Ранее Евгения Медведева рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».