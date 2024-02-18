Татьяна Тарасова поддержала запевшую фигуристку Камилу Валиеву

Татьяна Тарасова запустила поддержку поющей фигуристки Камилы Валиевой, об этом сообщает «Спорт Экспресс».

26 апреля у Камилы Валиевой выйдет первая песня, которую она исполнит в дуэте с Mia Boyka. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что довольна тем, что Валиева пробует себя в новых сферах.

«Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У нее есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у нее все получится», — заявила она.

Напомним, в конце января Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года. Фигуристку лишили золотой медали Олимпийских игр, кроме этого, у России отобрали золото в командном зачете. Сама Валиева заявляла, что допинг мог попасть из-за дедушки, который готовил десерт на той же разделочной доске, где он измельчал свои лекарства.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка пригласила Камилу Валиеву выступить в ее шоу после дисквалификации.