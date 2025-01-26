Татьяна Тарасова назвала виновников победы сына Плющенко в турнире без соперников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с победой 12-летнего сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на соревнованиях без соперников. По ее словам, Александр Плющенко не виноват, что организаторы мероприятия не смогли нормально подготовить турнир.

«Я не понимаю, в чем дело. Выступал мальчик по фамилии Плющенко - сын великого мастера. Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина, в том, что у него не было соперников?» - сказала Тарасова в беседе с ТАСС.

Она пояснила, что родители заявили своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет - дело организаторов.

При этом Тарасова выразила уверенность, что фигурным катанием в России занимается очень много детей, поэтому на предстоящем чемпионате страны среди юниоров будет аншлаг.

«В этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое», - добавила тренер.

Напомним, на турнире Московской области по фигурному катанию в Красногорске за короткую и произвольную программы 12-летний Александр Плющенко получил от судей 160,69 балла, он был единственным, кто выступал по первому спортивному разряду у юношей.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала долгожданное примирение олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.