Татьяна Тарасова назвала условие, при котором извинится перед Этери Тутберидзе

Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Сети распространилось заявление тренера Татьяны Тарасовой о допинг-скандале, связанном с Камилой Валиевой. Напомним, фигуристку дисквалифицировали из-за найденных в крови запрещенных препаратов.

Тарасова заявила, что источником допинга могла стать тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть», — рассказывала она.

На эти слова отреагировала Тутберидзе, которая потребовала принести публичные извинения в ее сторону и назвала высказывания Тарасовой клеветой.

Несмотря на разгоревшийся скандал, Татьяна Тарасова не намерена извиняться. По ее словам, пока она не увидит детали расследования дела Валиевой, извинений ждать не стоит.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что адвокат Калинов назвал сумму штрафа, которая может грозить Тарасовой за слова о Валиевой.