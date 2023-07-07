Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на выписку Романа Костомарова из больницы

На днях стало известно, что фигуриста Романа Костомарова спустя почти полгода нахождения в клинике, наконец, выписали. В Сети появилось видео прощания спортсмена с медперсоналом «Коммунарки», в котором он подчеркнул, что врачи действительно сделали невозможное и спасли ему жизнь. Ролик растрогал многих фанатов и коллег олимпийского чемпиона. В том числе не сдержала эмоций и тренер Татьяна Тарасова.

Бессменный председатель жюри «Ледникового периода» с самого первого дня госпитализации Романа переживала за него. Вместе со всеми она молилась и верила, что ее друг сможет выкарабкаться. Сейчас то, что Костомаров дышит и постепенно приходит в форму, Татьяна Анатольевна называет настоящим чудом.

После появления видео с выписки фигуриста Тарасова обратилась к спортсмену и его супруге Оксане Домниной, и отметила, что искренне рада за них. «Рома, дорогой! Такое счастье для все нас, что ты едешь домой, что ты поправляешься. Спасибо врачам, которые вытащили нашего Ромку, мы все молились за вас — и чудо произошло», - отметила Татьяна Анатольевна в личном блоге и опубликовала редкое фото с семьей Костомарова.

Отметим, что, по информации некоторых источников, выписка фигуриста временная, и уже через несколько дней он вернется в стационар для протезирования рук. Источники сообщили, что Роману было необходимо попасть домой, чтобы побыть неделю с семьей, а после этого он продолжит реабилитацию. Программа по восстановлению олимпийского чемпиона рассчитала до осени следующего года.