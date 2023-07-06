Счастье длилось недолго: сообщившего о выписке Костомарова вновь возвращают в больницу

Спустя 175 дней нахождения в стенах больницы «Коммунарка» фигуриста Романа Костомарова, наконец, выписали. Об этом он сообщи лично, опубликовав видео, снятое женой, в котором благодарил медперсонал, буквально вернувший его к жизни. Однако счастье длилось недолго, и, как оказалось, олимпийский чемпион вновь возвращается в стационар.

По информации Телеграм-канала SHOT, спортсмена действительно отпустили домой, но лишь на неделю. Это рассказал источник, близкий к его окружению. Роману предстоит еще долгая реабилитация, но эти семь дней он сможет провести вместе с семьей в привычной обстановке. После же он вернется в медучреждение для протезирования рук. А это довольно долгий процесс. По предварительным данным, программа восстановления Костомарова расписана до осени 2023 года.

Напомним, что сейчас у фигуриста есть только протезы на ногах, при этом кисти по-прежнему лишь перебинтованы. По словам реабилитологов, это из-за того, что с руками дела обстоят сложнее, чем с ногами. Трудностей прибавляет и то, что одна из ладоней у Романа полностью отсутствует.

Ранее стало известно, что именно сказал Роман Костомаров медикам «Коммунарки», а также жене и брату во время выписки.