«Татьяна разгневается»: танцор Булановой тайно продает мастер-классы по завирусившимся движениям

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, ставший популярным благодаря социальным сетям, втайне от артистки продает мастер-классы за 150 тысяч рублей. На уроках он помогает выучить «энергосберегающие» движения. Об этом сообщает «Абзац».

Несколько недель назад танцоры Булановой прославились в Интернете после того, как зрители на концертах стали снимать их незамысловатые движения. Пользователи и звезды начали повторять танец, и это в итоге стало трендом. Многие запоминают элементы сами, но при желании можно приобрести и мастер-класс у одного из членов команды Татьяны.

Как оказалось, урок от Берегули обойдется в 150 тысяч рублей. Однако об этом нельзя распространяться в Сети.

«Я могу провести мастер-класс по моему танцу. Но есть одно условие: это нельзя снимать на видео ни в коем случае, чтобы оно не ушло в соцсети. В противном случае Татьяна разгневается и может меня уволить. У нас пока напряженные отношения, она не верит, что у меня больная спина», - поделился танцор.

