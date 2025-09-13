Танцор Татьяны Булановой ответил на слова Аллы Пугачевой о «непрофессионализме».

Недавно артистка в интервью Катерине Гордеевой* (признан иноагентом на территории РФ) впервые высказалась о коллегах по сцене. Речь зашла о Татьяне Булановой и ее танцорах, чья хореография активно обсуждается в сети. Алла Борисовна отметила их оригинальность, но при этом назвала танец непрофессиональным.

На слова артистки отреагировал танцор Булановой Дмитрий Берегуля. Он подчеркнул, что внимание Пугачевой для него стало неожиданным. Однако он отметил, что не согласен с оценкой.

«Наши танцы и нас заметила сама Примадонна! Но есть некоторые моменты. Очень странно, что она решила, что мы непрофессионалы. Видимо, ей виднее. Каждый имеет право на свое мнение, поэтому мы не обижаемся, к критике относимся с улыбкой. Вообще, самая главная звезда — это наша любимая Танечка. Я танцую 25 лет и все это время люблю ее», — отметил Берегуля в личном блоге.

Танцор также поблагодарил поклонников за поддержку. Многие пользователи соцсетей посчитали его ответ достойным и призвали не прислушиваться к артистке: «По всей видимости, Алла просто завидует!», «Она давно не в России, но, видимо, не может жить без российских коллег», «Вы суперклассные и на этом точка!»; «У вас все профессионально, а главное, оригинально и с душой».

