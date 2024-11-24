«Татьяна — нереальная красотка»: Любовь Успенская впервые вывела дочь на сцену после скандала с побегом

В октябре этого года певица Любовь Успенская угодила в скандал после внезапной пропажи ее дочери, «сбежавшей» от матери в Израиль. После публичных разборок артистка смогла наладить отношения с Татьяной Плаксиной, а недавно впервые после случившегося вывела ее на сцену. Знаменитость поделилась кадрами с концерта в соцсети.

Любовь Успенская выступила с концертом в музыкальном баре PETTER в Москве. Певица выбрала черное мини-платье с кружевным декором, подчеркнувшее ее фигуру. Артистка не только исполнила свои хиты, но и пригласила на сцену свою дочь, недавно вернувшуюся домой из реабилитационного центра после скандального побега в Израиль. Татьяна Плаксина в черном облегающем платье длины миди и спела на французском языке, а звездная мама смотрела на нее с восхищением.

Пользователи Сети стали обсуждать первое появление дочери певицы на сцене после скандала. Многие отметили, что Татьяна Плаксина прекрасно выглядит.

«Как здорово вас снова видеть вместе!», «Пусть у вас всегда все будет хорошо, живите мирно», «Татьяна — просто нереальная красотка, пусть все ее проблемы останутся в прошлом», — написали в Сети.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь артистки находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее девушка заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери», которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». По данным источников, после громкой истории с побегом Татьяна Плаксина прошла лечение в реабилитационном центре, а недавно вернулась домой.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери после побега.