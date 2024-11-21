«Нет большей радости, чем видеть дочку адекватной»: Успенская рассказала о состоянии Плаксиной после побега

Певица Любовь Успенская наслаждается временем с дочерью Татьяной Плаксиной после того, как она вернулась домой. По словам королевы шансона, ее наследница сейчас постоянно играет на фортепиано и совершенно адекватна.

Осенью этого года в семье Любови Залмановны произошел скандал. Татьяна Плаксина сбежала от матери и улетела в Израиль. Она дала интервью журналистам, в котором раскрыла, что долгое время находилась под гнетом Успенской.

Сейчас же молодая артистка вновь находится в России с мамой. В личном блоге Любовь Успенская поделилась, что Татьяна чувствует себя хорошо. Она подчеркнула, что она действительно страдает из-за проблем с психикой, но теперь все позади.

«Для меня нет большей радости, чем видеть свою дочку здоровой, адекватной и счастливой. Видеть девочку, которую я растила, которой дала хорошее образование, желала самого лучшего, но, к сожалению, талантливые люди зачастую страдают проблемами с психикой», - поделилась Успенская.

По словам певицы, ее дочь после побега вновь вернулась к работе. Она отметила, что Плаксина «целый день играет на фортепиано».

Ранее Любовь Успенская добавила дочь в райдер после скандала.