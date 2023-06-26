Татьяна Навка заявила, что Петр Чернышев отказался от ее шоу из-за желания быть с семьей

Фигурист Петр Чернышев уже долгое время сотрудничает со своей коллегой Татьяной Навкой и выступает в ее ледовых шоу. Эта работа всегда приносила ему немалый доход, который для него так важен сейчас из-за тяжелой болезни его супруги актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако недавно стало известно, что спортсмен не появится в новом проекте жены Дмитрия Пескова, и фанаты начали предполагать самое страшное. Тем более, что практически в это же время без объяснения причин в Москву вернулась и дочь звезды «Моей прекрасной няни».

Ситуацию решила прояснить сама Татьяна Навка. Она призналась, что Чернышев действительно не появится в ее новом шоу, но это не означает, что они перестают работать вместе. По ее словам, спортсмену просто необходимо больше времени для семьи, но он все равно продолжит трудиться над другими постановками.

«Он старается быть ближе к семье, поэтому, как заметили поклонники, на гастроли наших шоу в Сочи в этом году он не поехал. Но мы с Петром в активном рабочем процессе!» - цитирует слова Татьяны издание Woman.ru.

Напомним, что также комментировал отказ фигуриста участвовать в новом шоу Навки хореограф Никита Михайлов. Он заявлял, что у Чернышева просто не хватает времени и физических сил, чтобы тянуть на себе все проекты. Однако он может вернуться на ледовую сцену уже зимой.

Ранее приехавшая в Москву дочь Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно поразила поклонников рассказом об отвалившихся волосах.