Татьяна Навка в зеленом костюме приехала на могилу Заворотнюк в годовщину смерти

Фигуристка Татьяна Навка приехала на могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину смерти актрисы. Женщина была в зеленом костюме, шляпке, черных солнцезащитных очках и с букетом розовых цветов в руках. Кадры публикует StarHit.

Семья, друзья и поклонники Анастасии собрались на Троекуровском кладбище. Появилось видео, на котором вдовец Петр Чернышев подошел к могиле актрисы с букетом красных роз, помолился и поцеловал крест. Также на кладбище заметили мать артистки Валентину, дочь Анну и других родственников.

СМИ отмечают, что Чернышев весь год приезжал на могилу жены, сам ухаживал за ней, подметал и убирал листву и поддерживал порядок.

Напомним, что он продолжает работать с Татьяной Навкой, которая устраивает ледовые шоу. Они выступают вместе и общаются. Фигуристка признавалась, что Чернышев погружен в жизнь дочери после смерти Заворотнюк.

«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток», – говорила она в интервью.

Ранее мы писали о том, что мама Анастасии Заворотнюк Валентина снялась с новорожденным правнуком Марселем.