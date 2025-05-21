Мама Анастасии Заворотнюк Валентина снялась с новорожденным правнуком Марселем

Народная артистка России Валентина Заворотнюк снялась со своим новорожденным правнуком. Семейным фото поделилась дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в социальных сетях.

В апреле 2025 года модель впервые стала мамой. Анна родила сына и дала ему имя – Марсель. Вскоре после появления мальчика на свет блогерша решила прилететь в Москву, чтобы познакомить ребенка с его семьей.

В личном блоге Анна опубликовала снимок, на котором ее бабушка Валентина держала на руках правнука. На голове у народной артистки был венок из одуванчиков, и она улыбалась, глядя на малыша. Лицо младенца его мама предпочла скрыть.

Отметим, что дочь Анастасии Заворотнюк всегда была очень близка с бабушкой. В период, когда актриса проходила лечение, Валентина сильно поддерживала внучку и не давала ей упасть духом. Также они помогли друг другу пережить смерть звезды «Моей прекрасной няни». Она скончалась 29 мая 2024 года, после нескольких лет борьбы с глиобластомой.

Ранее Анна Заворотнюк показала загородный дом матери.