Татьяна Навка в день рождения Чернышева рассказала про его главное качество

Татьяна Навка в день рождения Петра Чернышева рассказала про его главное качество. Олимпийская чемпионка обратилась к имениннику в соцсети.

6 февраля 2025 года Петр отметил 54-летие. Татьяна, которая уже много лет работает с именинником, посвятила ему трогательный пост. По словам фигуристки, она рада иметь такого друга, как Петр. Навка заявила, что спортсмен обладает качеством, которое есть не у каждого, — надежностью.

«Перечислять достоинства Петра можно бесконечно. Единственное, что хочу сказать – за всеми его суперкачествами есть одно из главных, которое не часто встречается у талантливых людей. Он один из самых надежных людей в моей жизни! Это большое счастье – иметь такого друга и знать, что он всегда рядом», — высказалась фигуристка.

Татьяна пожелала ему здоровья, счастья, вдохновения и напомнила, что он всегда может рассчитывать на ее помощь.

Также Петра поздравила Татьяна Тарасова. По словам тренера, она всегда рада видеть на льду именинника.

«С днем рождения! Здоровья тебе и терпения. Всегда жду тебя на льду, жду твои постановки и программы», — написала Тарасова в соцсети.

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