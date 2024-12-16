«Меня это пугает, я ее держу»: Татьяна Навка рассказала о жестком воспитании 10-летней дочери

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка откровенно рассказала о воспитании 10-летней дочери Надежды. В подкасте «Произвольная программа» на Первом канале фигуристка призналась, что ей приходится заставлять девочку выходить на лед.

Младшая дочь Татьяны Навки пошла по стопам знаменитой мамы — девочка занимается фигурным катанием, регулярно тренируется и уже делает первые успехи на соревнованиях. По словам спортсменки, благодаря таланту Надежды ее тренер уверен, что в будущем она станет тренером чемпионов.

«Это тот случай, когда талант бежит впереди ее работоспособности. Пока что. Она настолько талантлива, талантливее меня, правда. В харизме, в чувстве позы. У нее потрясающее качество — плюс-старт: если она прыгает этот прыжок, то всегда делает его на соревнованиях. Я — то же самое», — заявила Татьяна Навка.

Однако фигуристка призналась, что периодически ей бывает непросто в воспитании дочери, пытающейся пропускать тренировки. Татьяна Навка отметила, что ей приходится побуждать девочку к занятиям, придумывая «рычажки».

«Она постоянно что-то себе придумывает: то ножка болит, то ручка болит. И меня это, конечно, пугает. Но я вижу, как сейчас — ей 10 лет — она прямо взрослеет. Могу рассказать, чем я ее держу, за рычажки дергаю. Говорю: „Ну Надь, раз у тебя все болит, ну все, будет выступать… Выберем девочку из твоих подружек“. Она: „Нет, я буду кататься сама, никто не будет кататься“», — поделилась олимпийская чемпионка.

Вместе с тем Татьяна Навка не исключает того, что ее дочь уверена в достижении своих целей. Фигуристка добавила, что «жизнь покажет», как сложится спортивная карьера Надежды.

Ранее мы писали о том, что дочь Татьяны Навки пожаловалась на плотный график. Девочка заявила, что из-за многочисленных тренировок она живет так, что у нее «нет детства».