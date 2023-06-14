Актер Юрий Батурин назвал Максакову* «животным» из-за пиара на трагедии Романа Костомарова

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Вот почему поклонники не прекращали молитв за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона ничего не угрожает. На данный момент он готовится к протезированию, однако не все звезды шоу-бизнеса рады успехам Романа.

Не так давно певица Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) гневно высказалась в адрес мужчины и заявила, что его ждет протезирование «березовыми пеньками». Узнав об этом, Юрий Батурин, близкий друг Костомарова, не смог промолчать.

В личном блоге актер немногословно написал: «Животное, которое простили».

Ранее стало известно, что 46-летнему фигуристу Роману Костомарову установят протезы через две-три недели. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что похудевшая оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников своим внешним видом.

*признана иноагентом на территории РФ