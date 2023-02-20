Татьяна Навка рассказала, какая операция была на самом деле проведена Костомарову

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор ежедневно появляются тревожные новости о состоянии Олимпийского чемпиона. Поговаривают, фигуристу даже ампутировали конечности и установили дренаж для выведения жидкости из легких. В таком потоке информации трудно понять, что является правдой, а что — нет. На связь с Пятым каналом вышла Елена Бережная и рассказала, что на самом деле произошло с Романом.

Ни для кого не секрет, что ситуацию Костомарова взяла под личный контроль Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка нашла для своего партнера самых лучших врачей в столице, вот почему в поисках правды Бережная обратилась именно к ней.

Так, Татьяна подтвердила все опасения поклонников: Роману действительно была проведена операция по ампутации стоп. «Написала, спросила у Навки, правда ли это. Она написала: "Да". Это ужасно. Ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше», — сообщила Елена.

Редакция Passion. ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!

Ранее врач-нефролог Коробкина назвала причину всех осложнений Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.