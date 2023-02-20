«Есть риск развития отека мозга»: названа причина всех осложнений Романа Костомарова

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Уже больше месяца фигурист отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Поговаривают, ситуация Олимпийского чемпиона настолько серьезная, что медиками было принято решение об ампутации конечностей. Правда, даже после такой серьезной операции жизнь мужчины по-прежнему под угрозой. Недавно появилась информация, гласящая: Роману установили дренаж для выведения лишней жидкости. Врач-нефролог Анна Коробкина назвала причину отечности Костомарова в беседе с Woman.ru.

Эксперт считает: подобное состояние Олимпийского чемпиона вызвано тромбозом и потерей белка. Кроме того, женщина сделала весьма серьезное заявление, которое крайне обеспокоило поклонников Романа: «Начался процесс распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, есть полиорганная недостаточность».

По словам Анны, сейчас организм Костомарова работает на «пределе возможностей». Из-за серьезных нарушений у спортсмена есть «риск развития отека мозга».

Ранее на связь с журналистами вышел сотрудник больницы, в которой находится Роман, и рассказал о его состоянии. Подробности читайте в этой статье.