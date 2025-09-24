НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 сентября 2025, 10:53
1 мин.

Татьяна Навка показала редкий кадр с вдовцом Петром Чернышевым

Татьяна Навка показала редкий кадр с вдовцом Петром Чернышевым

© Комсомольская правда | East News

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась редкими кадрами с Петром Чернышевым, который уже больше года переживает смерть жены, актрисы Анастасии Заворотнюк.

В личном блоге Татьяна опубликовала кадры с занятия, в ходе которого Петр обучал молодых фигуристов.

Спортсмен старается справляться с утратой, однако пользователи Сети заметили, что он сильно изменился. На снимках он сидел в кресле в спортивном костюме и кроссовках. На голове у него были солнечные очки. Поклонники также обратили внимание, что Чернышев по-прежнему носит обручальное кольцо.

Вместе с Чернышевым мастер-класс проводили Аделина Сотникова, Максим Ковтун и Егор Марушов.

Известно, что Петр Чернышев регулярно посещает могилу Анастасии и приносит свежие цветы. Актриса скончалась 29 мая 2024 года после нескольких лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. В 2018 году у пары с помощью ЭКО родилась дочь Мила.

Татьяна Навка показала редкий кадр с вдовцом Петром Чернышевым

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев остается верен покойной жене спустя полтора года после ее смерти. Фигурист также бережно хранит в доме все так, как было при жизни супруги.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Татьяна Навка
Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев