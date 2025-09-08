«Почти каждый день ходит к ней на кладбище»: Петр Чернышев хранит верность умершей жене Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев остается верен покойной жене Анастасии Заворотнюк спустя полтора года после ее смерти. Фигурист также бережно хранит в доме все так, как было при жизни супруги. Об этом в беседе с Woman.ru рассказала Алена Кравец.

Когда актрисы не стало, их с мужем дочери Миле было всего пять лет, но она знает и помнит знаменитую маму.

«Дома много фотографий Анастасии, и Мила знает, что это — мама. Правда, фильмы с Заворотнюк девочке пока не показывают, как я слышала от знакомых, ждут, когда она станет старше. Это непростая ситуация. Ее часто привозят на могилу мамы, которую малышка помнит», — поделилась Алена Кравец.

По словам певицы, девочка окружена заботой и любовью отца, сестры, брата и бабушки, которые относятся к ней как к «маленькой принцессе». Алена Кравец назвала Милу хорошо развитым, артистичным и веселым ребенком. Светская львица также отметила: в доме, где вся семья раньше жила вместе, все сохранено так, как было при жизни артистки.

«От знакомых знаю, что они живут в том же доме, в котором жили с Анастасией. Там сохранено все, как было при ней, ничего не поменялось. Это своего рода музей Анастасии Заворотнюк, вдовец дорожит всем, что с ней связано», — заявила певица.

Смерть Анастасии Заворотнюк стала настоящим ударом для ее близких. После трагедии Петр Чернышев с головой ушел в работу и не стремится устраивать личную жизнь – он остается верен любимой супруге.

«Петр один, у него никого нет и, мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище. Рядом с ним мама Анастасии, она взяла на себя все хлопоты по быту и заботы о Миле», — рассказала собеседница издания.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее Петр Чернышев признался в любви покойной жене Анастасии Заворотнюк: «Мы все равно вместе. Конечно, до сих пор чувствую эту связь».